Aus dem Schlaf in die Untersuchungshaft: Zwei Brüder festgenommen

Erfurt - Zwei Männer haben am Samstagabend während einer Fahrt mit einem ICE von Fulda nach Erfurt versucht, sich einer Ticketkontrolle zu entziehen, indem sie sich schlafend stellten.

Zwei Männer ohne Ticket wurden im ICE von Fulda nach Erfurt von der Bundespolizei festgenommen. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Der Versuch scheiterte: Beide konnten keinen gültigen Fahrschein vorweisen.



Beim Halt des Zuges im Erfurter Hauptbahnhof wurde die Bundespolizei hinzugezogen, da sich die beiden Fahrgäste unkooperativ verhielten.

Als die Beamten die Männer zur weiteren Klärung mit zur Dienststelle nehmen wollten, versuchten diese, sich der Maßnahme zu entziehen und leisteten Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Der Grund für das Verhalten klärte sich rasch: Gegen die beiden 26- und 30-jährigen Algerier bestanden Untersuchungshaftbefehle der sächsischen Justiz. Die Brüder stehen im dringenden Verdacht, an einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein.