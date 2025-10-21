Achtung! Falsche Bankmitarbeiter unterwegs, Frau von Betrügern um Geld gebracht

Kelsterbach - In Kelsterbach ist eine Frau auf Trickbetrüger hereingefallen. Die Polizei warnt und sucht nach Zeugen.

In Kelsterbach wurde eine Seniorin betrogen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Beamten am Dienstagvormittag mitteilten, hatte die Seniorin am Montag gegen 10 Uhr einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann erhalten.

Dieser gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und behauptete, eine angebliche Rechnung in Höhe von mehreren Tausend Euro stornieren zu müssen.

Auf Anweisung erschien gegen 11.30 Uhr dann ein weiterer unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten in der Albert-Schweizer-Straße.

Er täuschte vor, die besagte Buchung nur mithilfe Kreditkarte und PIN rückgängig machen zu können. Das Opfer übergab dem Täter daraufhin sowohl Karte als auch PIN sowie später auch Bargeld.

Anschließend verließ der Fremde die Wohnung und kehrte entgegen seiner Aussage nicht mehr zurück.