Achtung! Falsche Bankmitarbeiter unterwegs, Frau von Betrügern um Geld gebracht
Kelsterbach - In Kelsterbach ist eine Frau auf Trickbetrüger hereingefallen. Die Polizei warnt und sucht nach Zeugen.
Wie die Beamten am Dienstagvormittag mitteilten, hatte die Seniorin am Montag gegen 10 Uhr einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann erhalten.
Dieser gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und behauptete, eine angebliche Rechnung in Höhe von mehreren Tausend Euro stornieren zu müssen.
Auf Anweisung erschien gegen 11.30 Uhr dann ein weiterer unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten in der Albert-Schweizer-Straße.
Er täuschte vor, die besagte Buchung nur mithilfe Kreditkarte und PIN rückgängig machen zu können. Das Opfer übergab dem Täter daraufhin sowohl Karte als auch PIN sowie später auch Bargeld.
Anschließend verließ der Fremde die Wohnung und kehrte entgegen seiner Aussage nicht mehr zurück.
Polizei warnt vor Betrugsmasche
Über die gesamte Tat stand die Geschädigte telefonisch in Kontakt mit dem ersten Täter, der sie massiv unter Druck setzte.
Die Polizei Groß-Gerau hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Autos in der Gegend beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061521750 bei den Beamten zu melden.
Zudem warnen die Beamten eindringlich, niemals die eigene PIN, eigene Karten oder Bargeld an Fremde zu übergeben. Bankmitarbeiter machen keine Hausbesuche. Im Zweifel gelte: Direkt auflegen, Bank anrufen und Polizei informieren.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa