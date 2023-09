Achtung, Kontrolle! Zum "Safety Day" ist die Polizei vermehrt im Bördekreis unterwegs!

Haldensleben - Verkehrsteilnehmer im Bördekreis müssen sich am morgigen Mittwoch auf vermehrte Kontrollen zum Aktionstag "Safety Day" einstellen.

Die Polizeirevier Börde nimmt dieses Jahr am "Safety Day" teil. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Da viele Unfälle aufgrund von Verhaltensfehlern entstehen, möchte die örtliche Polizei somit die Bevölkerung aufklären und Präventionsarbeit leisten.

Ziel des Aktionstages ist es, tödliche und schwere Verletzungen im Straßenverkehr signifikant und nachhaltig zu senken.



Verkehrsteilnehmer können sich zudem über die Gefahren im Straßenverkehr durch die Polizei am E-Center-Markt am Gänseanger in Haldensleben informieren.