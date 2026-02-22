Achtung! Neue Betrugsmasche über Instagram in Thüringen

Saalfeld - Seit Samstagmittag sind bei der Polizei Saalfeld mehrere Betrugsfälle angezeigt worden, die ihren Ursprung auf der Plattform Instagram haben.

Über Instagram erschlichen sich Unbekannte in Saalfeld Telefonnummern und Sicherheitscodes und verursachten so finanziellen Schaden. (Symbolfoto) © 123RF/itchaznong

Die Geschädigten wurden jeweils von einer angeblich bekannten Person angeschrieben. In den Nachrichten hieß es, das Handy sei gesperrt, weshalb um die Übermittlung der eigenen Telefonnummer gebeten wurde.

Nachdem die Betroffenen ihre Handynummer weitergegeben hatten, sollten sie zusätzlich einen Code übermitteln, den sie zwischenzeitlich per Nachricht erhalten hatten.

Mit diesen Daten schalteten die Täter Bezahlkarten frei, wodurch ein finanzieller Schaden entstand.