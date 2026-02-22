Erzgebirge: Mann nach Auseinandersetzung in Polizeigewahrsam

Drebach/Oelsnitz (Erz.) - Bei zwei Auseinandersetzungen im Erzgebirge hat es mehrere Verletzte gegeben. Ein Mann (33) kam in Polizeigewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Körperverletzung. (Symbolfoto) © Christian Horz/123RF

Zu der ersten Auseinandersetzung war es am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr im Drebacher Ortsteil Spinnerei gekommen. Ein Wachmann (53) in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Talstraße alarmierte die Polizei, nachdem mehrere Bewohner erst in Streit geraten waren und es dann handgreiflich wurde.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 38 Jahre alter Mann in der Unterkunft zwei andere Bewohner (33, 29) gebeten, sich leiser zu verhalten. Das augenscheinlich alkoholisierte Duo begann dann sich mit dem 38-Jährigen zu streiten.

Schließlich versetzte der 33-Jährige (indischer Staatsbürger) dem Mann einen Kopfstoß und verletzte ihn. Der 38-Jährige brauchte aber keine ärztliche Behandlung.

"Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung eine Treppe hinuntergestürzt sein und sich leichte Verletzungen zugezogen haben", teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Mann, der sich beim Eintreffen der Polizei vor dem Haupteingang aufgehalten hatte, kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.

Auch den 33-Jährigen trafen die Beamten noch vor Ort an. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Inder den Beamten gegenüber zunehmend aggressiver, trat und schlug in Richtung der Polizisten und beleidigte diese.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann unter Kontrolle bringen. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen sie den 33-Jährigen in Gewahrsam. Er wurde in den Morgenstunden am Sonntag wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.