Schmuck-Diebe donnern mit Auto in Juwelier und fliehen mit Beute: Wer kann helfen?

Stuhr - Nach einem spektakulären Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Nacht zu Samstag in Stuhr im Landkreis Diepholz ( Niedersachsen ) sucht die Polizei weiter nach den Tätern.

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft ist in der Nacht zum Samstag ein Auto ins Ladeninnere gefahren. © Kai Moorschlatt/dpa

Die Polizei geht von drei Unbekannten aus, die mit einem Auto rückwärts durch die Eingangstür des Geschäfts gefahren sind, wie die Beamten mitteilten. Anschließend hätten sie "diversen Schmuck entwendet". Zur genauen Beute der Diebe wollte die Polizei keine Angaben machen.

Wie ein dpa-Reporter beobachtete, war eine Vitrine beschädigt und leer, in einer weiteren lag noch eine Uhr.

Das Auto und die Kennzeichen waren laut Polizei gestohlen. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.