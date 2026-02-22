Diebe versuchen auf kuriose Weise Zigaretten zu erbeuten

Auengrund/Crock (Landkreis Hildburghausen) - Eine ungewöhnliche Methode des Diebstahls wählten Unbekannte am Samstagabend gegen 20 Uhr am Sportlerheim in Crock .

Mit einem Auto und einem Spanngurt versuchten mehrere junge Männer in Crock einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen. (Symbolfoto) © 123RF/jarretera

Sie befestigten laut Angaben der Polizei einen Spanngurt an einem Zigarettenautomaten und verbanden diesen mit einem Auto. Anschließend versuchten sie offenbar, den Automaten mit der Kraft des Fahrzeugs aus der Verankerung zu reißen.

Zeugen bemerkten die Aktion und informierten umgehend die Polizei in Hildburghausen.

Als die Beamten mit zwei Streifenwagen eintrafen, war das Tatfahrzeug bereits verschwunden.

Der Automat blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt, der verwendete Spanngurt lag noch am Tatort.