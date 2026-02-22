Diebe versuchen auf kuriose Weise Zigaretten zu erbeuten
Auengrund/Crock (Landkreis Hildburghausen) - Eine ungewöhnliche Methode des Diebstahls wählten Unbekannte am Samstagabend gegen 20 Uhr am Sportlerheim in Crock.
Sie befestigten laut Angaben der Polizei einen Spanngurt an einem Zigarettenautomaten und verbanden diesen mit einem Auto. Anschließend versuchten sie offenbar, den Automaten mit der Kraft des Fahrzeugs aus der Verankerung zu reißen.
Zeugen bemerkten die Aktion und informierten umgehend die Polizei in Hildburghausen.
Als die Beamten mit zwei Streifenwagen eintrafen, war das Tatfahrzeug bereits verschwunden.
Der Automat blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt, der verwendete Spanngurt lag noch am Tatort.
Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde das mutmaßliche Tatfahrzeug wenig später an einer Tankstelle in Eisfeld festgestellt. Im Wagen befanden sich mehrere Insassen. Gegen drei männliche Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Titelfoto: 123RF/jarretera