Achtung Schockanrufe! Seniorin in Jena entgeht Betrüger knapp

Jena - Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag laut Angaben der Polizei in Jena eine Seniorin durch einen Schockanruf um ihr Geld zu betrügen.

Eine Seniorin aus Jena wurde am Dienstag beinahe Opfer eines Schockanrufes. (Symbolfoto) © 123RF/halfpoint

Der Täter rief bei der Frau an, gab sich als Polizist aus und vermittelte ihr, dass einer ihrer Angehörigen in einen Verkehrsunfall verwickelt sei.

Damit der Angehörige freigelassen werden könne, sollte die Seniorin eine hohe Summe an Geld zahlen.

Der falsche Polizist forderte die Frau auf, Wertgegenstände und Bargeld bereitzuhalten, um diese bei ihr abzuholen und machte sich auf den Weg zu der Seniorin.

Diese hatte jedoch in der Zwischenzeit ihre Tochter informiert. Als der unbekannte Täter beim Eintreffen im Treppenhaus auf mehrere Personen traf, brach er seine Tat ab und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Stauffenbergstraße.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen stets vorsichtig zu sein, da Polizeibeamte niemals Bargeld oder Wertgegenstände einfordern würden. Solche Telefonate sollten umgehend beendet und die Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110 informiert werden.