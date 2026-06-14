Streit eskaliert: Polizist angeschossen und schwer verletzt, Täter auf der Flucht
Göttingen - Am späten Samstagabend ist in Göttingen (Niedersachsen) ein Polizist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen angeschossen worden.
Ersten Informationen der Polizeiinspektion Göttingen zufolge fielen die Schüsse gegen 22.15 Uhr in der Innenstadt im Bereich der Weender Landstraße.
Hier sei es zu einem Streit zwischen Gruppen gekommen sein. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist es zwischenzeitlich zu einer "dynamischen Lage" gekommen.
Im weiteren Verlauf soll der Polizist von einer bislang unbekannten Person angeschossen und schwer verletzt worden sein.
Alarmierte Sanitäter kümmerten sich umgehend um den Beamten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Aktuell sei er stabil und außer Lebensgefahr. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Schüsse mit einer scharfen Waffe abgegeben wurden, nicht mit einer Schreckschusswaffe.
Der Täter konnte währenddessen flüchten. Zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber machten sich umgehend auf die Suche nach dem Flüchtigen.
Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe
Auch am Sonntagmorgen gehen die Suchmaßnahmen weiter, so ein Polizeisprecher. Zudem wird die Bevölkerung darum gebeten, mögliche Hinweise zur Tat oder dem Täter unter der Telefonnummer 0551/491-2115 weiterzuleiten. Bereits in der Nacht seien zahlreiche Hinweise bei der Polizei eingegangen.
Während des Vorfalls fand in der Innenstadt die "Nacht der Kulturen" statt, an der mehrere Tausend Menschen teilnahmen. Die Polizei bat Bürger daher, sich vom Tatbereich fernzuhalten. Eine Gefahr für andere Menschen hat jedoch zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es.
Titelfoto: Stefan Rampfel/dpa