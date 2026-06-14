Streit eskaliert: Polizist angeschossen und schwer verletzt, Täter auf der Flucht

Göttingen - Am späten Samstagabend ist in Göttingen ( Niedersachsen ) ein Polizist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen angeschossen worden.

Die Polizei sucht derzeit nach dem flüchtigen Täter. © Stefan Rampfel/dpa

Ersten Informationen der Polizeiinspektion Göttingen zufolge fielen die Schüsse gegen 22.15 Uhr in der Innenstadt im Bereich der Weender Landstraße.

Hier sei es zu einem Streit zwischen Gruppen gekommen sein. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist es zwischenzeitlich zu einer "dynamischen Lage" gekommen.

Im weiteren Verlauf soll der Polizist von einer bislang unbekannten Person angeschossen und schwer verletzt worden sein.

Alarmierte Sanitäter kümmerten sich umgehend um den Beamten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Aktuell sei er stabil und außer Lebensgefahr. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Schüsse mit einer scharfen Waffe abgegeben wurden, nicht mit einer Schreckschusswaffe.

Der Täter konnte währenddessen flüchten. Zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber machten sich umgehend auf die Suche nach dem Flüchtigen.