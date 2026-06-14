In Schlangenlinien durch die Innenstadt: Polizei stoppt sturzbetrunkenen Autofahrer

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Am Samstag musste die Polizei einen Autofahrer stoppen, der in Schlangenlinien durch die Bernburger Innenstadt fuhr.

Von Sophie Marie Kemnitz

Bernburg - In Bernburg (Salzlandkreis) wurde die Polizei am Samstagvormittag auf einen Autofahrer mit besonderer Fahrweise aufmerksam. Bei der Überprüfung staunten die Beamten nicht schlecht.

Dem 63-Jährigen wurde vorerst sein Führerschein entzogen. (Symbolfoto)
Dem 63-Jährigen wurde vorerst sein Führerschein entzogen. (Symbolfoto)  © rattanakun/123RF

Die Polizisten des Reviers Salzlandkreis beobachteten, wie ein Auto im Bereich der Friedensallee immer wieder in Schlangenlinien fuhr, und beschlossen, den Fahrer zu überprüfen.

Bei der Kontrolle des 63-jährigen Mannes konnten die Polizeibeamten bereits einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 2,29 Promille.

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Dem Trunkenbold wurde umgehend der Führerschein abgenommen. Zur weiteren Überprüfung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf das Autofahren muss er jedoch bis auf Weiteres verzichten.

Titelfoto: rattanakun/123RF

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