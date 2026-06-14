In Schlangenlinien durch die Innenstadt: Polizei stoppt sturzbetrunkenen Autofahrer

Bernburg - In Bernburg ( Salzlandkreis ) wurde die Polizei am Samstagvormittag auf einen Autofahrer mit besonderer Fahrweise aufmerksam. Bei der Überprüfung staunten die Beamten nicht schlecht.

Dem 63-Jährigen wurde vorerst sein Führerschein entzogen. (Symbolfoto) © rattanakun/123RF

Die Polizisten des Reviers Salzlandkreis beobachteten, wie ein Auto im Bereich der Friedensallee immer wieder in Schlangenlinien fuhr, und beschlossen, den Fahrer zu überprüfen.

Bei der Kontrolle des 63-jährigen Mannes konnten die Polizeibeamten bereits einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 2,29 Promille.

Dem Trunkenbold wurde umgehend der Führerschein abgenommen. Zur weiteren Überprüfung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.