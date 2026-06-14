In Schlangenlinien durch die Innenstadt: Polizei stoppt sturzbetrunkenen Autofahrer
Bernburg - In Bernburg (Salzlandkreis) wurde die Polizei am Samstagvormittag auf einen Autofahrer mit besonderer Fahrweise aufmerksam. Bei der Überprüfung staunten die Beamten nicht schlecht.
Die Polizisten des Reviers Salzlandkreis beobachteten, wie ein Auto im Bereich der Friedensallee immer wieder in Schlangenlinien fuhr, und beschlossen, den Fahrer zu überprüfen.
Bei der Kontrolle des 63-jährigen Mannes konnten die Polizeibeamten bereits einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen.
Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 2,29 Promille.
Dem Trunkenbold wurde umgehend der Führerschein abgenommen. Zur weiteren Überprüfung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.
Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf das Autofahren muss er jedoch bis auf Weiteres verzichten.
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