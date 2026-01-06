Achtung vor dieser Masche! Mann überlistet Opfer und klaut teuren Schmuck

Langen - Ein Mann klingelt und gibt vor, Rauchmelder kontrollieren zu müssen: Mit dieser Masche hat ein Trickdieb am Montagmittag in Langen erfolgreich hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte der Täter eine Bewohnerin der Südlichen Ringstraße überlisten. Die Seniorin ließ den Fremden in ihre Wohnung, dieser lenkte sie ab und bediente sich.

Entwendet hat er den teuren Schmuck demnach aus einer Kommode im Schlafzimmer des Opfers.

Als die Frau den Trickdiebstahl letztlich bemerkte, stürmte der Mann fluchtartig aus der Wohnung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise geben können.

Täter kann wie folgt beschrieben werden:

