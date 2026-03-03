Bei Streit fallen Schüsse: Großer Polizeieinsatz in Mainz

Mainz - Erst kam es zu einem Streit, dann waren Schüsse zu hören! Die Polizei rückte am späten Montagabend zu einem Großeinsatz in Mainz aus, auch ein Polizeihubschrauber war in der Luft!

Zahlreiche Polizisten waren am späten Montagabend in Mainz-Oberstadt im Einsatz: Zuvor waren in dem Ortsteil Schüsse gefallen. © 5VISION.NEWS

Der Alarm wurde gegen 21.19 Uhr ausgelöst, umgehend rückten Einsatzkräfte in den Stadtteil Oberstadt aus, wie das Polizeipräsidium Mainz in der Nacht zu Dienstag mitteilte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es zu einer "Auseinandersetzung mehrerer Personen" gekommen war, in deren Verlauf "Schussgeräusche" zu hören waren, wie ein Sprecher erklärte.

Die Beteiligten Personen waren beim Eintreffen der Polizei bereits geflohen. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten in der Folge in Mainz-Oberstadt nach Verdächtigen. Hierzu kreiste auch ein Hubschrauber über dem Ortsteil.

Durch weitere Ermittlungen wurde danach festgestellt, dass die Schüsse offenbar mit einer Schreckschusswaffe abgegeben worden waren. Nach dieser Erkenntnis wurde der Großeinsatz beendet.