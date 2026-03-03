Mann am Volkspark Friedrichshain angeschossen - Täter auf der Flucht

Von Laura Voigt

Berlin - Erneut sind Schüsse in Berlin gefallen: Am frühen Dienstagmorgen ist am Rand des Volksparks Friedrichshain ein Mann durch Schüsse verletzt worden.

Gegen 3.15 Uhr rückte die Polizei zum Volkspark Friedrichshain aus.  © Polizei Berlin

Wie die Polizei auf X mitteilte, wies der bislang unbekannte Verletzte mehrere Schussverletzungen auf.

Gegen 3.15 Uhr wurden die Beamten zum Volkspark alarmiert.

Zu dem Täter gab es zunächst keine Hinweise, eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Das Opfer wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise können an jede Polizeidienststelle gerichtet werden.

Titelfoto: Polizei Berlin

