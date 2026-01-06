Adventskränze in Flammen: Mann bei Löschversuch schwer verletzt

Wuppertal - Obwohl die Weihnachtsfeiertage bereits vorbei sind, haben brennende Adventskränze die Feuerwehr in Wuppertal gleich zweimal beschäftigt.

Die Feuerwehr weist jedes Jahr aufs Neue auf die Gefahren eines Adventskranzes hin. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

In beiden Fällen bemerkten Nachbarn durch ausgelöste Rauchmelder die Brände und verständigten die Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr mitteilte.

Im ersten Fall habe ein brennender Adventskranz zu sehr viel Rauch in einer Wohnung geführt, hieß es in einer Meldung vom frühen Dienstagmorgen.

Der Bewohner versuchte den Angaben zufolge, das Feuer zu löschen, verletzte sich aber schwer und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Einsatzkräfte bekämpften den Brand schließlich erfolgreich.

Im zweiten Fall fing ebenfalls ein Adventskranz Feuer. Die ausgerückten Kameraden konnten den Brand allerdings rasch löschen.

Nachdem der Einsatz beendet war, konnte die Bewohnerin der betroffenen Wohnung auch wieder in ihre Räumlichkeiten zurückkehren.