Entwarnung nach Bombendrohung in Konstanz: Bahnhof und Flohmarkt wieder freigegeben

Konstanz - Nach einer Bombendrohung sind ein 24-Stunden-Flohmarkt und der Bahnhof in Konstanz wieder freigegeben. Bei Durchsuchungen sei eine verdächtige Tasche gefunden worden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte sicherten die Lage am Sonntagmorgen ab. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach umfassender Überprüfung gab das Landeskriminalamt am Mittag aber Entwarnung.

Die Bereiche an der Grenze zu Kreuzlingen in der Schweiz waren am frühen Morgen evakuiert und mehrere Stunden gesperrt worden. Weil die Sperrung auch den Bahnhof betraf, war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden.

Am frühen Morgen hatte die Polizei von einer unklaren Bedrohungslage gesprochen, später bestätigte die Behörde, dass es sich um eine Bombendrohung handelte.

Gegen 2 Uhr hatte demnach ein anonymer Hinweisgeber bei der Polizei in Konstanz angerufen und in mehreren Telefonaten vor Bomben auf dem Flohmarkt gewarnt.