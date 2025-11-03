 2.200

Aggressiver Dieb sorgt am Bahnhof Neustadt für Aufregung!

Er bespuckte die Polizisten und entkleidete sich: Ladendieb am Dresdner Bahnhof festgenommen.

Von Clara Weinert

Dresden - Am Sonntagabend kam es am Bahnhof Dresden Neustadt zu einem dramatischen Polizeieinsatz.

Am Neustädter Bahnhof löste ein Ladendieb einen Einsatz der Bundespolizei aus.
Am Neustädter Bahnhof löste ein Ladendieb einen Einsatz der Bundespolizei aus.  © Holm Helis

Eine Mitarbeiterin eines Geschäfts im Neustädter Bahnhof hatte gegen 19 Uhr die Bundespolizei alarmiert. Ein Mann soll versucht haben, Waren zu stehlen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, beobachte die Angestellte den Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit, als er die Ware in seinem Rucksack versteckt und klauen wollte.

Als eine Streife kurz darauf eintraf, versuchte der 28-Jährige zu flüchten. Mehrfache Aufforderungen stehenzubleiben, ignorierte er. Nachdem die Beamten ihn schließlich stoppen konnten, reagierte er aggressiv und unkooperativ.

Skurriler Polizeieinsatz: 40 Schafe in Wohngebiet unterwegs
Polizeimeldungen Skurriler Polizeieinsatz: 40 Schafe in Wohngebiet unterwegs

Der Mann schrie lautstark, zog sich aus und warf den Polizisten seine Kleidung entgegen. Zudem spuckte er nach den Beamten und beleidigte sie mehrfach.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den 28-Jährigen.
Die Bundespolizei ermittelt gegen den 28-Jährigen.  © Sven Hoppe/dpa

Nach dem Vorfall leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-Jährigen ein - wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Holm Helis

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: