Aggressiver Dieb sorgt am Bahnhof Neustadt für Aufregung!

Dresden - Am Sonntagabend kam es am Bahnhof Dresden Neustadt zu einem dramatischen Polizeieinsatz .

Am Neustädter Bahnhof löste ein Ladendieb einen Einsatz der Bundespolizei aus. © Holm Helis

Eine Mitarbeiterin eines Geschäfts im Neustädter Bahnhof hatte gegen 19 Uhr die Bundespolizei alarmiert. Ein Mann soll versucht haben, Waren zu stehlen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, beobachte die Angestellte den Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit, als er die Ware in seinem Rucksack versteckt und klauen wollte.

Als eine Streife kurz darauf eintraf, versuchte der 28-Jährige zu flüchten. Mehrfache Aufforderungen stehenzubleiben, ignorierte er. Nachdem die Beamten ihn schließlich stoppen konnten, reagierte er aggressiv und unkooperativ.

Der Mann schrie lautstark, zog sich aus und warf den Polizisten seine Kleidung entgegen. Zudem spuckte er nach den Beamten und beleidigte sie mehrfach.