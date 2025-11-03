Erwischt! Alarmanlage versaut Einbrecher-Duo beispielhaft die Tour
Wermelskirchen – Diese Alarmanlage hat definitiv ihren Zweck erfüllt: Dank eines Bewegungsalarms konnte die Polizei am Samstagabend (2. November) zwei mutmaßliche Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Wermelskirchen auf frischer Tat festnehmen.
Laut den Beamten bekam die Hausbesitzerin um kurz vor 18 Uhr über ihre Überwachungskamera eine Benachrichtigung auf ihr Handy.
Als sie die Livebilder checkte, traute sie ihren Augen kaum: Zwei fremde Personen tummelten sich auf der Terrasse ihres Hauses in der Straße vorm Eickerberg.
Sie reagierte blitzschnell und rief die Polizei. Mehrere Streifenwagen waren sofort unterwegs und erwischten am Tatort prompt den ersten Verdächtigen.
Der Mann versuchte zwar noch, zu fliehen, wurde aber schnell geschnappt und fixiert.
Anschließend wurde das Haus durchsucht - und auch der zweite mutmaßliche Einbrecher konnte im Inneren festgenommen werden.
Bei den Männern handelt es sich um zwei Albaner im Alter von 26 und 28 Jahren, ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Beide kamen erstmal ins Polizeigewahrsam.
Wie der Haftrichter über ihr weiteres Schicksal entscheidet, ist noch offen.
Titelfoto: Bildmontage: Frank Rumpenhorst/dpa, 123rf/highwaystarz