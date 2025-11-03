Ekelhaft und dreist: Fremder kackt Familie auf die Terrasse

Großheringen - In Großheringen (Weimarer Land) hat ein junger Mann sein großes Geschäft auf einem fremden Grundstück verrichtet.

Der Eindringling wählte für sein großes Geschäft einen ungewöhnlichen Toilettenort. (Symbolfoto) © 123rf/andreypopov

Der 25-Jährige war am späten Sonntagnachmittag in das Zuhause einer Familie eingedrungen und war anschließend auf die Terrasse gegangen.

Anschließend wurde es eklig, denn der Eindringling verrichtete dort seine Notdurft, wie die Polizei berichtet.

Nach seinem Toilettengang war es mit der Dreistigkeit allerdings noch nicht vorbei: Der junge Mann bediente sich am Außenkühlschrank und trank zwei alkoholische Getränke.

Der 25-Jährige konnte im weiteren Verlauf von der Polizei geschnappt werden. Da er keine Ausweispapiere dabei hatte, wurde er zur Überprüfung seiner Identität mit auf die Wache genommen. Dort stellte sich heraus, dass der Übeltäter in Nordrhein-Westfalen zu Hause ist.