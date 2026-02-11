Aggressiver Ladendieb verletzt Mitarbeiter

Freiberg - Großer Ärger in einem Freiberger Supermarkt!

Gegen den 45-Jährigen wird wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Am Dienstagvormittag versuchte ein 45-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt in der Meißner Gasse Lebensmittel zu klauen.

Jedoch beobachtete ein Mitarbeiter den Dieb, wie er die Ware in seinen Rucksack steckte. An der Kasse legte er lediglich nur eine Saftflasche auf das Band.

Als die Mitarbeiterin an der Kasse ihn auf die Waren im Rucksack ansprach, versuchte er zu flüchten.

Ein weiterer Mitarbeiter (21) konnte den Mann jedoch stoppen, woraufhin der 45-Jährige um sich schlug und den 21-Jährigen leicht verletzte.

Einige Kunden kamen zur Hilfe und hielten zusammen mit den Mitarbeitern den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.