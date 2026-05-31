Airbag-Diebe plündern zwei Münchner Tiefgaragen: Mehrere zehntausend Euro Schaden

München - Unbekannte haben in zwei Münchner Tiefgaragen mehrere geparkte Autos aufgebrochen und hochwertige Fahrzeugteile gestohlen.

Bag weg: Die Täter haben bei mindestens 15 Autos die Airbags mitsamt der dahinter verbauten Sensorik entfernt. (Symbolfoto) © 123rf/uatp2

Wie die Polizei mitteilte, sind bislang 15 Fälle in den Stadtteilen Neuperlach und Aubing bekannt.

Demnach bauten die Täter Airbags aus den Lenkrädern der parkenden Autos aus. Bei weiteren Wagen wurden Fahrzeugembleme samt dahinter verbauter Sensorik entfernt und gestohlen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten innerhalb weniger Nächte im Verlauf der Woche.