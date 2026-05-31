Mit Waffe bedroht und Schüsse abgefeuert: Frau flüchtet mit Kindern vor Ehemann

Thalmässing - In der Nacht auf Samstag bedrohte ein Mann im Landkreis Roth seine Frau mit einer Schusswaffe. Die Frau konnte mit den Kindern flüchten.

Die Polizei konnte den bewaffneten Ehemann (40) festnehmen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Plötzlich fing der bewaffnete Ehemann an, im Haus Schüsse abzufeuern, wie die Beamten mitteilten.

Die Frau blieb unverletzt und konnte die Polizei verständigen. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nahmen den 40-Jährigen widerstandslos fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Anwesens stellten die Beamten zahlreiche scharfe Schusswaffen sicher, die der Verdächtige laut Polizei ohne die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis besessen hatte.