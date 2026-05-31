Altenburger Land: Passantin findet tote Würgeschlange
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Schmölln (Altenburger Land) - Eine Passantin machte am Samstagnachmittag eine ungewöhnliche Entdeckung in Schmölln.
Die Frau fand laut Informationen der Polizei in einem Waldstück am Ziegengraben eine tote Boa constrictor und informierte daraufhin die Behörden.
Da sich der Kadaver der Würgeschlange bereits in einem weit fortgeschrittenen Verwesungszustand befand, wurde nach Rücksprache mit dem Veterinäramt eine fachgerechte Entsorgung veranlasst.
Titelfoto: 123rf/ siempreverde22