Altenburger Land: Passantin findet tote Würgeschlange

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Eine Passantin machte am Samstagnachmittag eine ungewöhnliche Entdeckung in Schmölln.

Von Marie Pohland

Schmölln (Altenburger Land) - Eine Passantin machte am Samstagnachmittag eine ungewöhnliche Entdeckung in Schmölln.

In einem Waldstück bei Schmölln wurde eine tote Boa constrictor entdeckt. (Symbolfoto)
In einem Waldstück bei Schmölln wurde eine tote Boa constrictor entdeckt. (Symbolfoto)  © 123rf/ siempreverde22

Die Frau fand laut Informationen der Polizei in einem Waldstück am Ziegengraben eine tote Boa constrictor und informierte daraufhin die Behörden.

Da sich der Kadaver der Würgeschlange bereits in einem weit fortgeschrittenen Verwesungszustand befand, wurde nach Rücksprache mit dem Veterinäramt eine fachgerechte Entsorgung veranlasst.

Titelfoto: 123rf/ siempreverde22

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