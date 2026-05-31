31.05.2026 15:07 Altenburger Land: Passantin findet tote Würgeschlange

Eine Passantin machte am Samstagnachmittag eine ungewöhnliche Entdeckung in Schmölln.

Von Marie Pohland

Schmölln (Altenburger Land) - Eine Passantin machte am Samstagnachmittag eine ungewöhnliche Entdeckung in Schmölln.

In einem Waldstück bei Schmölln wurde eine tote Boa constrictor entdeckt. (Symbolfoto) © 123rf/ siempreverde22 Die Frau fand laut Informationen der Polizei in einem Waldstück am Ziegengraben eine tote Boa constrictor und informierte daraufhin die Behörden.