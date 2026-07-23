Akku in Brand: Acht Menschen im Krankenhaus

Waiblingen - In einer Firma in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wurden am Mittwochabend acht Mitarbeiter durch einen Akkubrand verletzt.

Acht Mitarbeiter wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 18.20 Uhr geriet in einer Firma in der Kriegsbergstraße ein Akku bei Schweißarbeiten in Brand, teilt die Polizei mit.

Mitarbeiter konnten das Feuer löschen. Durch den Brand wurden Gase freigesetzt, die acht Mitarbeiter leicht verletzten. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.