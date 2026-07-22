Gesundheitliche Probleme am Steuer: Transporter kracht auf Landstraße gegen Baum

Schleusingen - Im Landkreis Hildburghausen ist am Dienstag ein Transporterfahrer gegen einen Baum gekracht.

Der Kleintransporter krachte gegen einen Baum und blieb dort stehen. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei erklärte, war der Unfall gegen 12 Uhr auf der Landstraße zwischen Lichtenau und Waldau passiert.

Offenbar hatte der 49-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war deshalb von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum sowie ein Verkehrsschild geprallt.

Der verletzte Transporterfahrer wurde danach per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeuges.