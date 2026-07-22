Gesundheitliche Probleme am Steuer: Transporter kracht auf Landstraße gegen Baum

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im Landkreis Hildburghausen ist ein Transporterfahrer gegen einen Baum gekracht.

Von Christian Rüdiger

Schleusingen - Im Landkreis Hildburghausen ist am Dienstag ein Transporterfahrer gegen einen Baum gekracht.

Der Kleintransporter krachte gegen einen Baum und blieb dort stehen.
Der Kleintransporter krachte gegen einen Baum und blieb dort stehen.  © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei erklärte, war der Unfall gegen 12 Uhr auf der Landstraße zwischen Lichtenau und Waldau passiert.

Offenbar hatte der 49-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war deshalb von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum sowie ein Verkehrsschild geprallt.

Der verletzte Transporterfahrer wurde danach per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeuges.

Mehrere Rettungskräfte waren vor Ort.
Mehrere Rettungskräfte waren vor Ort.  © NEWS5 / Steffen Ittig

Die Landstraße war nach dem Unfall für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro beziffert. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: NEWS5 / Steffen Ittig

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: