Traurige Gewissheit: Vermisster Teenager tot aufgefunden
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Von Volker Danisch
Dormagen/Wuppertal - Ein vermisster 16-Jähriger aus Wuppertal ist tot. Seine Leiche sei bereits am 11. Juli am Rheinufer in Dormagen entdeckt worden, teilte die Polizei mit.
Ein DNA-Abgleich habe jetzt Gewissheit gegeben, dass es sich um den vermissten Jugendlichen aus Wuppertal handele, sagte eine Sprecherin der Polizei im Rhein-Kreis Neuss.
Bei dem Toten seien keine Ausweise gefunden worden. Die Todesermittlungen liefen in alle Richtungen, erklärte die Sprecherin weiter.
Nach den bisherigen Ermittlungen werde ein Fremdverschulden ausgeschlossen.
Die Wuppertaler Polizei hatte zwei Tage zuvor um Mithilfe bei der Suche gebeten. Der 16-Jährige wurde demnach seit dem 8. Juli vermisst.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa