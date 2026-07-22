Traurige Gewissheit: Vermisster Teenager tot aufgefunden

Dormagen/Wuppertal - Ein vermisster 16-Jähriger aus Wuppertal ist tot. Seine Leiche sei bereits am 11. Juli am Rheinufer in Dormagen entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Ein vermisster 16-Jähriger ist am Rheinufer in Dormagen tot aufgefunden worden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Ein DNA-Abgleich habe jetzt Gewissheit gegeben, dass es sich um den vermissten Jugendlichen aus Wuppertal handele, sagte eine Sprecherin der Polizei im Rhein-Kreis Neuss.

Bei dem Toten seien keine Ausweise gefunden worden. Die Todesermittlungen liefen in alle Richtungen, erklärte die Sprecherin weiter.

Nach den bisherigen Ermittlungen werde ein Fremdverschulden ausgeschlossen.