Traurige Gewissheit: Vermisster Teenager tot aufgefunden

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Nach tagelanger Suche gibt es traurige Gewissheit: Ein Jugendlicher aus Wuppertal ist tot. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei bislang nicht.

Von Volker Danisch

Dormagen/Wuppertal - Ein vermisster 16-Jähriger aus Wuppertal ist tot. Seine Leiche sei bereits am 11. Juli am Rheinufer in Dormagen entdeckt worden, teilte die Polizei mit. 

Ein vermisster 16-Jähriger ist am Rheinufer in Dormagen tot aufgefunden worden. (Symbolbild)
Ein vermisster 16-Jähriger ist am Rheinufer in Dormagen tot aufgefunden worden. (Symbolbild)  © Jens Büttner/dpa

Ein DNA-Abgleich habe jetzt Gewissheit gegeben, dass es sich um den vermissten Jugendlichen aus Wuppertal handele, sagte eine Sprecherin der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. 

Bei dem Toten seien keine Ausweise gefunden worden. Die Todesermittlungen liefen in alle Richtungen, erklärte die Sprecherin weiter.

Nach den bisherigen Ermittlungen werde ein Fremdverschulden ausgeschlossen. 

Die Wuppertaler Polizei hatte zwei Tage zuvor um Mithilfe bei der Suche gebeten. Der 16-Jährige wurde demnach seit dem 8. Juli vermisst.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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