Akute Notlage: Feuerwehr muss 16 Fahrgäste aus Schwebebahn evakuieren

Wuppertal - Ein Stromausfall im Stadtteil Oberbarmen hat den Betrieb der Wuppertaler Schwebebahn am Mittwochabend vollständig zum Erliegen gebracht.

Ein Stromausfall hat am Mittwochabend den Betrieb der Wuppertaler Schwebebahn lahmgelegt. © Christoph Petersen

Infolgedessen kam es gegen 20.30 Uhr an der Endhaltestelle zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Rund 16 Fahrgäste mussten aus einem liegengebliebenen Zug evakuiert werden.

Die Schwebebahn konnte den Bahnhof aufgrund der unterbrochenen Stromversorgung nicht mehr vollständig erreichen. Da ein sicherer Ausstieg nicht möglich war, informierte die Fahrerin umgehend die Leitstelle, die dann die Feuerwehr kontaktierte.

Anschließend wurde der gesamte Schwebebahn-Betrieb vorsorglich eingestellt.

Zwei speziell ausgerüstete Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Zug mit Absturzsicherungen und begleiteten die Fahrgäste aus dem Fahrzeug auf den Bahnsteig. Die Evakuierung sei "ruhig und geordnet" verlaufen, hieß es.

Rund eine Stunde nach Beginn des Einsatzes hatten alle Personen die Schwebebahn unverletzt verlassen. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich.