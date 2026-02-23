Mehrere Männer bedrängen junge Mädchen: Retter wird verprügelt, Polizei sucht Zeugen

Fürth - In der mittelfränkischen Stadt Fürth ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann verletzt worden, als er zwei jungen Mädchen an einer Bushaltestelle helfen wollte.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die beiden Mädchen werden gebeten, sich zu melden. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Mädchen und möglichen Zeugen.

Wie die Beamten am Montag bekannt gaben, realisierte der Mann in der Nacht auf Sonntag die bedrängende Situation.

"Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein 41-jähriger Deutscher, wie drei bis vier Männer zwei etwa 14-jährige Mädchen an der Bushaltestelle in der Königstraße bedrängten", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Als er dazwischen ging, schlugen die Männer unvermittelt auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Täter." Da in diesem Zeitrahmen auch der Bus kam, stiegen die beiden jungen Mädchen ein und konnten ebenfalls aus der Situation fliehen.

Der Helfer wurde bei dem Vorfall, wie die Polizei mitteilte, "glücklicherweise nur leicht verletzt".