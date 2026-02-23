Mehrere Männer bedrängen junge Mädchen: Retter wird verprügelt, Polizei sucht Zeugen
Fürth - In der mittelfränkischen Stadt Fürth ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann verletzt worden, als er zwei jungen Mädchen an einer Bushaltestelle helfen wollte.
Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Mädchen und möglichen Zeugen.
Wie die Beamten am Montag bekannt gaben, realisierte der Mann in der Nacht auf Sonntag die bedrängende Situation.
"Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein 41-jähriger Deutscher, wie drei bis vier Männer zwei etwa 14-jährige Mädchen an der Bushaltestelle in der Königstraße bedrängten", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.
"Als er dazwischen ging, schlugen die Männer unvermittelt auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Täter." Da in diesem Zeitrahmen auch der Bus kam, stiegen die beiden jungen Mädchen ein und konnten ebenfalls aus der Situation fliehen.
Der Helfer wurde bei dem Vorfall, wie die Polizei mitteilte, "glücklicherweise nur leicht verletzt".
Massiver Störungen bei Kontrolle von Verdächtigen
Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung einen 27-jährigen Deutschen und einen 44-jährigen Griechen als Tatverdächtige kontrollieren.
Während dieser Maßnahme störten ein 25-jähriger Eritreer und ein 46-jähriger Grieche die Maßnahmen so massiv und verhielten sich so aggressiv, dass die Beamten beide in Gewahrsam nahmen.
Konkrete Beschreibungen zu den beiden bedrängten Mädchen und den unbekannten Tätern liegen laut der Mitteilung nicht detailliert vor. Die Polizeiinspektion Fürth führt die weiteren Untersuchungen.
Die beiden Männer müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. In diesem Rahmen werden mögliche Zeugen gebeten, sich zu melden.
Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Rufnummer 0911/75905-0 melden. Insbesondere werden die beiden jungen Mädchen gesucht, denen der Geschädigte helfen wollte. Auch sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer zu melden.
Titelfoto: 123RF/Iakov Filimonov