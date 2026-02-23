Er wollte kurz zu seinem Auto gehen und verschwand spurlos: Was geschah mit Pavo M.?

Düsseldorf - Nach dem mysteriösen Verschwinden des 71-jährigen Pavo M. aus Düsseldorf wird der Fall nun in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Pavo M. (71) aus Düsseldorf wollte kurz zu seinem Auto gehen und verschwand spurlos. Die Polizei steht vor einem Rätsel. © Bildmontage: ZDF/Nadine Rupp, Polizei Düsseldorf

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag erklärte, hatte der 71-Jährige am Morgen des 13. November 2023 gegen 9 Uhr morgens seine Wohnung in der Düsseldorfer Stadtmitte verlassen und damals angegeben, nur kurz zu seinem Auto gehen zu wollen.

Der Rentner kehrte anschließend jedoch nicht zu seiner Wohnung zurück, sondern machte sich auf den Weg in Richtung des Hauptbahnhofs, wie Suchmaßnahmen der Polizei mit einem Personenspürhund ergaben. Dort sei er vermutlich in einen Zug gestiegen - seither fehlt von M. jede Spur.

Weil die Düsseldorfer Ermittler bis heute nicht klären konnten, was mit dem Senior geschah, wendet sich die zuständige Ermittlerin Luisa Campiglia nun erneut an die Öffentlichkeit.

So wird der Fall Thema bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am kommenden Mittwoch (25. Februar) um 20.15 Uhr beim ZDF.