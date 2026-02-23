VerLOCKENde Chance: Lkw-Anhänger mit Glätteisen im Wert von 150.000 Euro gestohlen

Nürnberg - Unbekannte haben am Nürnberger Hafen ein Sattelauflieger geklaut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Glätteisen im Wert von 150.000 Euro sind von einer Logistikfirma am Nürnberger Hafen gestohlen worden. (Symbolbild) © Andrea Warnecke/dpa-tmn

Laut Angaben der Ermittler ereignete sich der Vorfall am Sonntagmorgen.

Gestohlen wurde ein Auflieger mit dem rot-blauen Schriftzug der "Roman Mayer Logistik Group".

"Der Standortleiter einer Logistikfirma am Nürnberger Hafen stellte fest, dass gegen 4.20 Uhr ein voll beladener Sattelauflieger mit dem amtlichen Kennzeichen A-RM956 vom Firmengelände in der Koperstraße entwendet wurde", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Die unbekannten Täter hatten die Zufahrt zur Firma manipuliert, sodass sich die Tore nicht mehr schlossen."

Der Anhänger war mit Glätteisen im Wert von etwa 150.000 Euro beladen. Die Kripo sucht nach Zeugen.