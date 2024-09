Alarm bei Kosmetik-Riese Wella: Verdächtiger Brief sorgt für Großeinsatz

Wenige Stunden zuvor, gegen 10.30 Uhr, hatte eine Mitarbeiterin (64) des Konzerns Wella/Coty, der seinen Deutschland-Sitz im südhessischen Darmstadt hat, die Einsatzkräfte über einen verdächtigen Brief in Kenntnis gesetzt.

Doch was war genau geschehen? Darüber informierte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagnachmittag.

Die betroffene Mitarbeiterin kam im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus. Ob und inwiefern ihr gemeldeter Hautausschlag in Verbindung mit dem unbekannten Brief steht, muss nun geprüft werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Postsendung dauern an.

Der Verkehr rund um das Wella-Gelände konnte ab etwa 12.30 Uhr wieder wie gewohnt rollen, nachdem die Sperrungen aufgrund ausbleibender Gefahr aufgehoben werden konnten.