20.02.2024 07:24 Alarm in Kitzingen: Mann mit Pfanne und Schere rastet völlig aus

Großer Polizei-Einsatz in Kitzingen in Unterfranken am Montag: Ein aggressiv auftretender und mit einer Pfanne und einer Schere bewaffneter Mann war der Grund!

Von Florian Gürtler

Kitzingen - Ein äußerst aggressiv auftretender Mann löste am gestrigen Montag einen großen Polizei-Einsatz in Kitzingen aus - der 55-Jährige war mit einer Pfanne und einer Schere bewaffnet! Im unterfränkischen Kitzingen kam es am Montag zu einem größeren Polizei-Einsatz, ausgelöst durch einen äußert aggressiv auftretenden 55-Jährigen. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa Die Einsatzkräfte wurden gegen 10.30 Uhr alarmiert, wie das Polizeipräsidium Unterfranken inzwischen mitteilte. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen in die Egerländer Straße entsandt. Im Notruf war demnach von einem sehr aggressiv auftretenden Mann die Rede gewesen, der mit einer Pfanne und einer Schere bewaffnet sei und seinen Mitbewohner bedrohen würden. "Dem Sachstand nach hatte der 55-Jährige den ebenfalls dort Wohnenden im Streit auch bereits geschlagen und auch einen hinzukommenden Zeugen bedroht", erklärte ein Sprecher. Polizeimeldungen Diebe auf der Flucht gefasst: Polizei deckt bei ihnen weitere Straftaten auf Als die Polizei-Kräfte vor Ort ankamen, trafen sie auf den 55-Jährigen, der "offenbar erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand", wie es weiter hieß. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der Mann unzugänglich und aggressiv. Als die Beamten den Verdächtigen in seiner Wohnung festnehmen wollten, kam es zu einem Handgemenge: Die Einsatzkräfte mussten den Anwohner "mit unmittelbarem Zwang überwältigen", wie der Sprecher betonte. Der Festgenommene wurde danach medizinisch untersucht und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat gegen den Mann Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet.

Titelfoto: Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa