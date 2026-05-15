Schock-Tat am Vatertag: Ehemann (78) soll eigene Frau (76) niedergeschlagen haben - Lebensgefahr!

Hagen - In einem Albtraum endet Christi Himmelfahrt für ein älteres Ehepaar. Der 78-jährige Mann wird verdächtigt, seine Frau attackiert zu haben. Die 76-Jährige kämpft ums Überleben.

In Hagen soll ein 78-Jähriger seine Ehefrau niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt haben. © Alex Talash/dpa

Um 13.50 Uhr am Donnerstagmittag (14. Mai) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Straße "An der Koppel" im Hagener Stadtteil Eilpe gerufen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie die 76-jährige Bewohnerin mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen vor.

Der Notarzt nahm zwar die erste Versorgung vor, doch es bedurfte eines Rettungshubschraubers, um die lebensgefährlich verletzte Seniorin in eine Spezialklinik zu fliegen.

Die Verletzungen soll der 78-jährige Ehemann seiner Gattin zugefügt haben. Anschließend soll er sich zudem selbst schwere Verletzungen beigebracht haben.

Wie "Bild" berichtet, soll er sich nach ersten Erkenntnissen selbst ein Messer in seinen Bauch gerammt haben.

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter fest und brachten ihn wohl unter Aufsicht von Polizisten in ein anderes Krankenhaus. Dort sollen die Ärzte seinen Zustand mit einer Not-Operation stabilisiert haben.