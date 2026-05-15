Streit in Bar eskaliert: Mann tritt mehrfach auf Frau ein und wird festgenommen

Nürnberg - Donnerstagnacht kam es in einer Bar im Nürnberger Stadtteil Seeleinsbühl zu einem handfesten Streit zwischen einem 35-jährigen Mann und einer 34-jährigen Frau. Die Polizei musste eingreifen.

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken ging die Frau aus Polen während der Auseinandersetzung zu Boden.

Der 35-Jährige aus Deutschland habe daraufhin immer weiter auf die Frau eingetreten.

Alarmierte Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West trafen kurz darauf am Einsatzort ein und nahmen den Tatverdächtigen fest.

Die Frau wurde leicht verletzt und im Anschluss medizinisch versorgt.