Streit in Bar eskaliert: Mann tritt mehrfach auf Frau ein und wird festgenommen
Nürnberg - Donnerstagnacht kam es in einer Bar im Nürnberger Stadtteil Seeleinsbühl zu einem handfesten Streit zwischen einem 35-jährigen Mann und einer 34-jährigen Frau. Die Polizei musste eingreifen.
Laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken ging die Frau aus Polen während der Auseinandersetzung zu Boden.
Der 35-Jährige aus Deutschland habe daraufhin immer weiter auf die Frau eingetreten.
Alarmierte Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West trafen kurz darauf am Einsatzort ein und nahmen den Tatverdächtigen fest.
Die Frau wurde leicht verletzt und im Anschluss medizinisch versorgt.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde beim Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)