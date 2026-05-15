Wer hat etwas gesehen? Baustellenteile an Männertag auf Gleise geworfen

Stauchitz - Unbekannte haben am Abend des Männertags Gegenstände von einer Brücke in Stauchitz (Landkreis Meißen) auf Bahngleise geworfen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Tätern, die am Abend von Christi Himmelfahrt Baustellenteile von einer Brücke auf Gleise geworfen haben. (Symbolfoto) © Rafael Sampedro/foto-sampedro.de

Ein Triebfahrzeugführer eines vorbeifahrenden Zuges entdeckte gegen 21.20 Uhr mehrere Gegenstände auf der Zugstrecke Chemnitz - Elsterwerda, wie die Polizei mitteilte.

Bei den Hindernissen soll es sich um Baustellenteile gehandelt haben, darunter einen Fahrbahnteiler, eine Leitbake und eine TL-Fußplatte. Die Gegenstände hätten zuvor noch auf einer Brücke gestanden.

Nachdem der Triebfahrzeugführer die Dresdner Bundespolizeiinspektion informiert hatte, wurde der Streckenabschnitt sofort gesperrt. Ein Mitarbeiter der DB InfraGO AG räumte die Baustellenteile schließlich von den Gleisen.

Nachdem die Bundespolizei die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen hatte, wurde die Strecke wieder für den Bahnverkehr freigegeben. Inzwischen wurde ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.