Am frühen Morgen: Junge Männer prügeln sich nahe dem Gohlis-Center

Leipzig - Mehrere junge Männer prügelten sich am Samstagmorgen in Gohlis-Süd in Leipzig . Es gab Verletzte.

Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes mussten am Samstagmorgen nach Gohlis ausrücken. (Archivfoto) © Ralf Seegers

Zu der Auseinandersetzung kam es am Samstagmorgen gegen 5.10 Uhr vor einem Lokal in der Georg-Schumann-Straße nahe der Gohlis-Arkaden.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, waren erst drei Männer (17, 19 und 23 Jahre) in dem Lokal.

Dort kam es wohl zu seinem Streit mit anderen Gästen, der nach draußen verlagert wurde.

Weitere Männer sollen sich eingemischt haben und es wurde sich geprügelt und verschiedene Gegenstände, die nicht näher benannt wurden, kamen zum Einsatz.