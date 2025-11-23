Kunde drängelt in Tankstelle vor, dann hört ein anderer die Glocken läuten

In Stendal ist ein Streit zwischen zwei Kunden in einer Tankstelle eskaliert. Nach verbalen Attacken folgte ein körperlicher Angriff.

Von Robert Lilge

Stendal - Am Samstagnachmittag musste ein Tankstellen-Kunde in Stendal eine schmerzhafte Erfahrung machen.

Zwei Kunden sind in der Raiffeisen-Tankstelle in Stendal aneinandergeraten. (Symbolfoto)
Zwei Kunden sind in der Raiffeisen-Tankstelle in Stendal aneinandergeraten. (Symbolfoto)  © Carsten Koall/dpa

Ein 59-Jähriger habe sich gegen 14.15 Uhr in der Raiffeisen-Tankstelle in der Salzwedeler Straße an der Kasse vorgedrängelt, berichtete das Polizeirevier Stendal.

Zur gleichen Zeit befand sich dort ein 63 Jahre alter Kunde, der vor ihm in der Warteschlange stand. Dieser habe seinen Unmut über das Verhalten des Vordränglers geäußert.

Anschließend sollen sich beide Männer gegenseitig beleidigt haben. Doch dabei blieb es nicht. Die Situation eskalierte.

Laut Angaben der Polizei habe der Vordrängler dem wütenden 63-Jährigen anschließend in den Intimbereich getreten.

Zudem soll er ihm mit der flachen Hand gegen den Kopf und den Arm geschlagen haben.

Verletzt habe sich der 63-Jährige allerdings nicht, so die Beamten. Dennoch wurde von den Ermittlern ein Strafverfahren eingeleitet.

