Alkohol für mehrere Hundert Euro gestohlen: Wer erkennt diesen Mann?

Weferlingen - Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in Weferlingen ( Landkreis Börde ) sucht die Polizei mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Mann.

Wer ist dieser Mann? Die Polizei bittet um Hinweise. © Bildmontage: Polizeirevier Börde

Der Vorfall ereignete sich bereits am 12. Juli 2025 in einem EDEKA in der Wilhelm-Suder-Straße, berichtet das Polizeirevier Börde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten zwei Männer das Geschäft und sollen mehrere Spirituosen aus den Regalen genommen haben.

Anschließend versteckten sie die Flaschen unter ihren Jacken und wollten den Markt verlassen.

Im Kassenbereich sprach ein Zeuge einen der Männer auf den Diebstahl an. Daraufhin soll einer der Täter den Zeugen weggestoßen haben, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Geschäft. Sein Komplize konnte noch vor Ort gestellt werden.

Der Wert der gestohlenen Spirituosen wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Weil die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des flüchtigen Mannes geführt haben, wendet sich die Polizei jetzt mit einem Foto an die Öffentlichkeit.