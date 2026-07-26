Hochwertige Bikes gestohlen: Fahrraddiebe in Chemnitz und Umgebung unterwegs
Chemnitz - In Chemnitz und Umgebung waren am Wochenende Fahrraddiebe unterwegs. Die Täter brachen unter anderem in Keller ein, schnappten sich hochwertige Bikes. Der Schaden geht in die Tausende!
Am Samstagmorgen alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße in Chemnitz die Polizei. Der Fahrradkeller war aufgebrochen, zahlreiche Bikes verschwunden.
Die Täter hatten es auf hochwertige Elektroräder abgesehen. "Nach einem ersten Überblick verschwanden die Täter mit fünf E-Bikes (2x Cube, Radon, Canyon, Octan One) sowie einem Mountainbike des Herstellers Polygon", teilt die Polizei mit.
Die Räder hatten einen Gesamtwert von etwa 11.500 Euro. Durch den Einbruch hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 200 Euro.
Am frühen Samstagnachmittag wurde der nächste Einbruch gemeldet - diesmal in der Johannes-Dick-Straße.
Einbrecher drangen in das Wohngebäude ein und klauten ein E-Bike des Herstellers Husqvarna. Wert: knapp: 3800 Euro. "Der einbruchsbedingte Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt" heißt es von der Polizei.
Weitere Fahrräder auch im Erzgebirge geklaut
Auch im Umland schlugen Fahrraddiebe zu. Am Samstagmorgen rückte die Polizei zu einer Lagerhalle in der Schulstraße in Raschau-Markersbach (Erzgebirge) aus. Dort wurde ein Fahrrad des Herstellers Riese&Müller im Wert von 2900 Euro gestohlen. Es entstand kein Sachschaden.
Am Nachmittag wurde zudem ein Fahrraddiebstahl in der Schwefelstraße (Johanngeorgenstadt) bekannt. Ein Mountainbike im Wert von 7000 Euro wurde von einem Heckträger eines Autos gestohlen. "Angaben zum Sachschaden sind nicht bekannt", heißt es.
Und damit nicht genug: In Zschopau brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße ein. Vermutlich stiegen sie in der Nacht auf Samstag in einen Keller und krallten sich zwei E-Bikes des Herstellers Telefunken im Gesamtwert von etwa 2500 Euro.
Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von wenigen Euros.
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