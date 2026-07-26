Hochwertige Bikes gestohlen: Fahrraddiebe in Chemnitz und Umgebung unterwegs

Chemnitz - In Chemnitz und Umgebung waren am Wochenende Fahrraddiebe unterwegs. Die Täter brachen unter anderem in Keller ein, schnappten sich hochwertige Bikes. Der Schaden geht in die Tausende!

Einbrecher-Alarm in Chemnitz! Am Wochenende knackten Unbekannte mehrere Keller auf. Sie hatten es auf hochwertige Fahrräder abgesehen. (Symbolfoto) © 123RF/couperfield

Am Samstagmorgen alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße in Chemnitz die Polizei. Der Fahrradkeller war aufgebrochen, zahlreiche Bikes verschwunden.

Die Täter hatten es auf hochwertige Elektroräder abgesehen. "Nach einem ersten Überblick verschwanden die Täter mit fünf E-Bikes (2x Cube, Radon, Canyon, Octan One) sowie einem Mountainbike des Herstellers Polygon", teilt die Polizei mit.

Die Räder hatten einen Gesamtwert von etwa 11.500 Euro. Durch den Einbruch hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 200 Euro.



Am frühen Samstagnachmittag wurde der nächste Einbruch gemeldet - diesmal in der Johannes-Dick-Straße.

Einbrecher drangen in das Wohngebäude ein und klauten ein E-Bike des Herstellers Husqvarna. Wert: knapp: 3800 Euro. "Der einbruchsbedingte Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt" heißt es von der Polizei.