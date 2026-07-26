23-Jähriger geht auf Tram und Passanten los und muss in Klinik untergebracht werden

Halle (Saale) - Polizeieinsatz am Samstagnachmittag im Süden von Halle: Kurz nach 15 Uhr wurden Kräfte an den Anhalter Platz gerufen, nachdem eine Person eine Straßenbahn angegriffen haben soll - doch damit nicht genug.

Ein 23-Jähriger soll am Samstag in Halle eine Straßenbahn mit Steinen angegriffen und anschließend einen Passanten attackiert haben. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Bahn war gegen 15.10 Uhr in den Haltestellenbereich am "Anhalter Platz" eingefahren, als der Mann mehrere Steine aus dem Gleisbett in Richtung der Frontscheibe sowie der rechten Seitentür zur Fahrerkabine der Tram warf.

Die Scheiben wurden entsprechend beschädigt. Der Fahrer kam jedoch mit dem Schrecken davon. Wie die Polizei mitteilte, blieb er unverletzt und konnte sich aus der Fahrerkabine zurückziehen.

Der Unruhestifter schien damit jedoch nicht genug gehabt zu haben: Plötzlich soll er sich einem Passanten (30) zugewandt und diesem unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der 30-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

"Die alarmierten Polizeikräfte konnten bei ihrem Eintreffen einen 23-jährigen deutschen Tatverdächtigen unter Kontrolle bringen", so die Behörde.

Der Mann habe erhebliche psychische Verhaltensauffälligkeiten aufgewiesen.