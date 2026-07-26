Einbruchversuch eskaliert: Männer fahren auf Polizisten zu, dann fallen Schüsse

Gaggenau - In der Innenstadt von Gaggenau am Rande des Schwarzwalds ist in der Nacht zum Sonntag ein versuchter Einbruch eskaliert. Die Polizei machte Gebrauch von ihrer Schusswaffe.

In einer mutmaßlich kritischen Situation zog ein Polizist in Gaggenau seine Schusswaffe. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 2 Uhr morgens versuchten zwei junge Männer im Alter von 19 und 24 Jahren, die Eingangstür eines Gewerbeobjekts gewaltsam aufzubrechen. Zeugen reagierten auf den Lärm und alarmierten die Einsatzkräfte, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des LKA Baden-Württemberg hieß.

Als die Polizei am Tatort eintraf, stiegen die beiden Verdächtigen in ihr Fahrzeug. Das Auto war nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler bereits einige Tage zuvor in Frankreich als gestohlen gemeldet worden.

Die Männer gaben Gas und steuerten den Wagen direkt auf die Polizisten zu. "Einer der Beamten machte von seiner Schusswaffe Gebrauch. Das Fahrzeug der beiden Männer kollidierte hierbei unter anderem auch mit dem Streifenwagen", berichteten die Beamten.

Beide mutmaßliche Einbrecher wurden durch den polizeilichen Schusswaffengebrauch verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser.