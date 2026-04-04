Alkohol, Unfall und Schlägerei: Polizeieinsatz in Gudersleben eskaliert

Gudersleben (Ellrich) - Eine Ruhestörung in der Dorfstraße in Gudersleben (Ellrich) hat am Freitagabend gleich mehrere Polizeieinsätze ausgelöst und schließlich in einem Unfall sowie einer Schlägerei geendet.

Eine Ruhestörung in Gudersleben endete mit einem Unfall, einer Schlägerei und mehreren Strafanzeigen. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Gegen 20.45 Uhr konnte die Situation beim ersten Einsatz laut Aussage der Polizei noch beruhigt werden.

Als die Polizei jedoch gegen 22.45 Uhr erneut ausrücken musste, eskalierte die Lage: Eine erheblich alkoholisierte 17-Jährige war in der Zwischenzeit mit einem nicht zugelassenen Pkw und zweckentfremdeten Kennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs gewesen.

Auf der Zufahrt zu einem Grundstück verunfallte sie mit dem Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Zudem war die Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen sie wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge eines Unfalls unter Alkoholeinfluss sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Noch während der Anzeigenaufnahme kam es auf dem Grundstück zu einer Schlägerei zwischen einem 18- und einem 19-Jährigen, an der sich später auch ein 53-Jähriger beteiligte.