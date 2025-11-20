Alkoholisierter Mann hält Polizei in Mühlhausen mehrfach auf Trab

Mühlhausen - In Mühlhausen sorgte ein polizeibekannter Mann am Mittwochabend für eine Reihe von Einsätzen.

Ein polizeibekannter Mann sorgte am Mittwochabend gleich für mehrere Einsätze. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Zunächst wurde in der Feldstraße ein Rettungseinsatz ausgelöst, nachdem der stark alkoholisierte Mann in unangemessener Kleidung und offenbar hilflos am Boden sitzend aufgefunden wurde. Sanitäter brachten ihn daraufhin in eine Klinik.

Dort jedoch begann der Mann zu randalieren, bedrohte das Klinikpersonal und beleidigte Mitarbeitende.

Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich verwies ihn anschließend des Krankenhauses.

Kurz darauf fiel er erneut auf: In der Langensalzaer Landstraße torkelte er auf der Fahrbahn, wodurch mehrere Fahrzeuge abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern.