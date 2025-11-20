Verfolgungsjagd über A72 nach Sorgerechtsstreit: Vater flüchtet mit seinem Kind (6)

Hartmannsdorf - Nach einem heftigen Streit mit seiner Ex-Partnerin flüchtete ein 42-jähriger BMW-Fahrer samt sechsjährigem Kind und konnte erst nach einer Verfolgungsjagd über die A72 gestoppt werden.

Die Verfolgungsjagd endete im Bereich der Anschlussstelle Hartmannsdorf. © Jan Haertel/ChemPic

Am Mittwochmorgen soll sich der 42-Jährige in Hartmannsdorf widerrechtlich Zutritt in die Wohnung seiner ehemaligen Lebenspartnerin und der zwei gemeinsamen Kinder verschafft haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach einem lautstarken Streit griff sich der Mann das sechsjährige Kind und verließ mit ihm die Wohnung.

Die in der Zwischenzeit gerufene Polizei sah den 42-Jährigen noch mit dem Kind in seinem BMW verschwinden. Er flüchtete in Richtung Penig.

Die Einsatzkräfte folgten dem Auto und forderten weitere Unterstützung an. Die Verfolgungsjagd führte auf die A72 in Richtung Leipzig, wo der Flüchtige mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr.

Dank der Unterstützung eines Hubschraubers der Bundespolizeidirektion Pirna konnte der Fluchtwagen aus der Luft im Blick behalten werden, während am Boden mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeidirektionen Chemnitz und Leipzig Anschluss an den BMW hielten.