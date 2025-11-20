Großeinsatz an Sekundarschule: Schülerinnen melden Person mit Waffe
Goldbeck - Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei zu einem Einsatz in einer Sekundarschule in Goldbeck (Landkreis Stendal) gerufen. Hier wurde eine Person mit einer Waffe im Schulgebäude vermutet.
Laut dem Polizeirevier Stendal hatten zwei Schülerinnen gegen 8.09 Uhr beobachtet, wie ein männlicher Schüler in Begleitung einer weiblichen Person das Schulgebäude mit einem waffenähnlichen Gegenstand betreten hatte.
Die aufmerksamen Mädchen wandten sich sofort an eine Sozialarbeiterin. Kurz darauf wurde die Polizei informiert.
Vor Ort konnten die Beamten die beiden Personen sofort feststellen und identifizieren.
Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich um einen Irrtum handelte und die Person keine Waffe bei sich trug.
"Im Zuge der Nachsorge führten Polizeibeamte Gespräche mit allen Klassen der Sekundarschule sowie der benachbarten Grundschule", so eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten betreuten an der Schule eintreffende Eltern. Der Unterricht wurde anschließend beendet.
