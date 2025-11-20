Großeinsatz an Sekundarschule: Schülerinnen melden Person mit Waffe

Im Landkreis Stendal ist es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei an einer Sekundarschule gekommen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Goldbeck - Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei zu einem Einsatz in einer Sekundarschule in Goldbeck (Landkreis Stendal) gerufen. Hier wurde eine Person mit einer Waffe im Schulgebäude vermutet.

Die Beamten konnten die Personen sofort feststellen. (Symbolbild)
Die Beamten konnten die Personen sofort feststellen. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut dem Polizeirevier Stendal hatten zwei Schülerinnen gegen 8.09 Uhr beobachtet, wie ein männlicher Schüler in Begleitung einer weiblichen Person das Schulgebäude mit einem waffenähnlichen Gegenstand betreten hatte.

Die aufmerksamen Mädchen wandten sich sofort an eine Sozialarbeiterin. Kurz darauf wurde die Polizei informiert.

Vor Ort konnten die Beamten die beiden Personen sofort feststellen und identifizieren.

Phiolen verbreiten beißenden Geruch! Polizei warnt Anwohner
Polizeimeldungen Phiolen verbreiten beißenden Geruch! Polizei warnt Anwohner

Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich um einen Irrtum handelte und die Person keine Waffe bei sich trug.

"Im Zuge der Nachsorge führten Polizeibeamte Gespräche mit allen Klassen der Sekundarschule sowie der benachbarten Grundschule", so eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten betreuten an der Schule eintreffende Eltern. Der Unterricht wurde anschließend beendet.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: