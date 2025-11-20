Wohnungsbrand in Köln-Holweide: Bewohner stirbt in Klinik, 13 Personen verletzt

Köln - Nach dem verheerenden Brand in einer Erdgeschosswohnung in Köln-Holweide ist einer der Bewohner inzwischen verstorben.

Ein Wohnungsbrand in Köln-Holweide endete für einen 68-jährigen Bewohner tödlich. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben, erlag der 68-jährige Mann am Donnerstagmorgen in einem Domstädter Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Ehefrau (67) des Verstorbenen sowie elf weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Wallensteinstraße erlitten laut Angaben der Behörden eine Rauchgasvergiftung.

Eine weitere Frau stürzte auf ihrer Flucht vor dem Feuer und zog sich dabei mehrere Prellungen zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer gegen 5.45 Uhr in der Küche der Wohnung ausgebrochen sein. Die Flammen griffen schnell auf die weiteren Räume über.

Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung des Brandortes steht bis dato noch aus.