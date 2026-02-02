Alle 7 Sekunden eine Kippe: Zoll beschlagnahmt Eigenbau-Zigarettenmaschine

Zollfahnder haben in einer Wohnung in der Oberpfalz eine Maschine für Zigaretten Marke Eigenbau gefunden - mit einer beachtlichen Kapazität.

Von Britta Schultejans

Amberg/München - Zigaretten Marke Eigenbau: Zollfahnder haben in einer Wohnung im Landkreis Amberg-Sulzbach eine selbstgebaute Zigarettenmaschine beschlagnahmt.

Die Eigenkonstruktion zum automatischen Stopfen von Zigarettenhülsen – sie schaffte etwa 500 pro Stunde – wurde beschlagnahmt.
Sie wurde von Polizisten entdeckt, die die Wohnung in der Oberpfalz in einer anderen Sache durchsuchten.

Ein 40-Jähriger soll die Eigenkonstruktion betrieben haben, um mutmaßlich unversteuerten Tabak in den eigenen vier Wänden zu verarbeiten.

Die Fahnder gehen davon aus, dass er damit Geschäfte machte.

Die kleine, vollautomatische Maschine konnte den Angaben zufolge 500 Zigarettenhülsen pro Stunde mit Tabak befüllen.

Der Beschuldigte soll die fertigen Zigaretten in Schachteln einer von ihm erfundenen Marke gesteckt haben.

Aus ermittlungstaktischen Gründen machte der Zoll die Beschlagnahmung zwar bereits im September 2025, hatte diese aber erst jetzt öffentlich gemacht, wie es hieß.

