Alle 7 Sekunden eine Kippe: Zoll beschlagnahmt Eigenbau-Zigarettenmaschine

Amberg/München - Zigaretten Marke Eigenbau: Zollfahnder haben in einer Wohnung im Landkreis Amberg-Sulzbach eine selbstgebaute Zigarettenmaschine beschlagnahmt.

Die Eigenkonstruktion zum automatischen Stopfen von Zigarettenhülsen – sie schaffte etwa 500 pro Stunde – wurde beschlagnahmt. © Hauptzollamt München/dpa

Sie wurde von Polizisten entdeckt, die die Wohnung in der Oberpfalz in einer anderen Sache durchsuchten.

Ein 40-Jähriger soll die Eigenkonstruktion betrieben haben, um mutmaßlich unversteuerten Tabak in den eigenen vier Wänden zu verarbeiten.

Die Fahnder gehen davon aus, dass er damit Geschäfte machte.

Die kleine, vollautomatische Maschine konnte den Angaben zufolge 500 Zigarettenhülsen pro Stunde mit Tabak befüllen.

Der Beschuldigte soll die fertigen Zigaretten in Schachteln einer von ihm erfundenen Marke gesteckt haben.