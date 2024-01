Als Polizisten in den Kofferraum dieses Autos schauen, sind sie total baff

650 Dosen mit gefälschten Etiketten befanden sich in den Säcken. © Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Bei der Kontrolle eines tschechischen Autos am gestrigen Montag gegen 9 Uhr in der Kontrollstelle an der Friedensstraße fielen den Beamten im Innen- und Kofferraum Säcke voll mit Bierdosen auf.

Beim genaueren Hinsehen stellten die Polizisten fest, dass auf den Bierdosen gefälschte deutsche Pfandetiketten aufgeklebt waren. Diese wollten die beiden Insassen, ein 32 Jahre alter und ein 30-jähriger Tscheche, in einem Zittauer Supermarkt an einem Pfandautomaten zu Geld machen.

"Insgesamt befanden sich 650 Dosen in den Säcken, was einem Pfandwert von 162,50 Euro entspricht", hieß es in einer Mitteilung vom heutigen Dienstag.

Die Landespolizei übernahm den Fall und stellte im weiteren Verlauf der Bearbeitung fest, dass gegen den 32-Jährigen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf (Bayern) wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag.