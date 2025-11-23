Autofahrer rammt 35-Jährige von ihrem Rad: Sein Verhalten danach macht sprachlos

Obertshausen - In Obertshausener Ortsteil Hausen ( Südosthessen ) wurde am Samstagabend eine 35-jährige Radfahrerin von einem Autofahrer über den Haufen gefahren. Dessen anschließendes Verhalten sorgt für Aufregung.

Die 35-jährige Radfahrerin erlitt infolge der Kollision mit dem Auto schwere Verletzungen. (Symbolfoto) © 123RF/toa55

Wie die Polizei berichtet, wurde die Radlerin gegen 23.35 Uhr in der Gumbertseestraße auf Höhe des Bürgerhauses von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und stürzte daraufhin zu Boden.

Doch statt anzuhalten, drückte der Fahrer oder die Fahrerin aufs Gaspedal, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und ließ die schwerst verletzte Frau zurück.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein weißes Auto - mutmaßlich ein Audi A3 oder A5 - mit hoher Geschwindigkeit vom Ort des Geschehens davonfuhr.

Nun sucht die Polizei dringend nach weiteren Zeugen.