Ammoniakaustritt in Sparkasse: Großeinsatz mitten in der Nacht

Amberg - Ein Leck in der Kühlanlage einer Sparkasse hat Freitagnacht einen Großeinsatz in Amberg in der Oberpfalz ausgelöst.

Die Feuerwehr musste in der Nacht ausrücken. (Symbolfoto) © Einsatzwagen der Feuerwehr

Nach einem Brandalarm rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nachts zu dem Gebäude aus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Dabei stellten die Kräfte eine erhöhte Ammoniakkonzentration fest und fanden im Untergeschoss das Leck.