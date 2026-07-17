Spektakulärer Einbruch in Einkaufszentrum: Dieb rast mit Auto durch Eingangstür

Rostock - Die Fahndung läuft! In der Nacht zu Freitag ist ein unbekannter Täter auf spektakuläre Art und Weise in ein Einkaufszentrum in Lambrechtshagen im Landkreis Rostock ( Mecklenburg-Vorpommern ) eingebrochen.

Die Polizei ist am Einkaufszentrum "Ostsee Park" im Einsatz. In der Nacht gab es dort einen spektakulären Einbruch. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, raste der Dieb nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Auto durch die gläserne Eingangstür des Einkaufszentrums "Ostsee Park".

Anschließend fuhr er mit dem Wagen durch das Gebäude, bis er schließlich gegen das Rolltor eines Juweliergeschäfts krachte und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschaffte.

Der Täter nahm sich daraufhin mehrere Vitrinen mit Schmuck vor, ehe er flüchtete - zur Höhe des entstandenen Stehl- und Sachschadens konnten die Beamten zunächst noch keine Angaben machen.